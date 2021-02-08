Александр Дюков: Я бы не переоценивал влияние лимита на выступления наших клубов в еврокубков

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал действующий в чемпионате России лимит на легионеров.

По нынешним правилам каждый клуб РПЛ может заявить восьмерых иностранных футболистов и одновременно выпустить их на поле.

«Лимит – это тот фактор, который оказывает влияние в том числе и на выступления клубов в еврокубках, но я бы не переоценивал его влияние, – отметил Дюков в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Есть и другие факторы и драйверы, которые, на мой взгляд, способны помочь нашему клубному футболу выступать лучше на международной арене и в Европе. Прежде всего, есть возможность повышения качества тех легионеров, которые занимают эти восемь позиций в заявке. С другой стороны, конечно, есть возможность для пересмотра тренировочного процесса подготовки клубов. Стоит, наверное, критически посмотреть на такие стилистические особенности именно российского футбола».

В нынешнем сезоне «Ростов» и московское «Динамо» не прошли квалификацию Лиги Европы, а ЦСКА вылетел из турнира по итогам групповой стадии.

В Лиге чемпионов «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах, а «Краснодар» финишировал третьим в компании «Челси», «Севильи» и «Ренна» и получил право сыграть в 1/16 финала Лиги чемпионов.