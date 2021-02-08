Роман Терюшков: На матчах футбольных «Химок» арена сможет заполняться на 35 процентов

- Есть рекомендация Роспотребнадзора - это социальная дистанция, масочный режим и теплометрия. Все это мы будем исполнять. Процент по заполняемости (арен) не установлен, он будет устанавливаться в зависимости от того или иного спортивного объекта. Это может быть от 25 до 50% от вместимости объекта. На матчах футбольных «Химок» эта цифра составит порядка 35%, - цитирует Терюшкова «РИА Новости».

Ранее Терюшков рассказал, что в «Химках» намерены уменьшить бюджетное финансирование, отметив, что в клуб должен приходить частный инвестор.

Добавим, что подмосковная команда после 19 туров занимают 11-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Первым матчем «Химок» после зимней паузы станет встреча с «Крыльями Советов» в рамках 1/8 финала Кубка России, которая запланирована на 22 февраля.