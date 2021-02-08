«Челси» намерен получить за трансфер Баркли 40 миллионов фунтов стерлингов

Лондонская команда потребует за полузащитника Росса Баркли 40 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает портал 90min.com, руководство «Астон Виллы» готова выделить финансовые средства, которые позволят 25-летнему вингеру Джеку Грилишу подписать новый контракт с клубом и стать одним из самых высокооплачиваемых английских игроков в премьер-лиге, а также попытаться оформить полноценные трансфер хавбека «Челси» Росса Баркли, выступающего за команду из Бирмингема на правах аренды.

По информации портала, клуб намерен предложить Грилишу контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В тоже время подписанием постоянного соглашения с Баркли, руководство «Астон Виллы» намерено показать Грилишу амбиции команды.

Отмечается, что «Челси» потребует за полноценный трансфер Баркли порядка 40 миллионов фунтов стерлингов. Это будет означать, что «Астон Вилла» побьет свой трансферный рекорд, который составляет 28 миллионов фунтов стерлингов, выплаченных за подписание Олли Уоткинс из «Брентфорда» прошлым летом.