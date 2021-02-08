Орлов считает, что «Зенит» должен сделать ставку на своих воспитанников

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о текущем положении «Зенита», а также отметил главные цели питерского клуба.

«Эпопея с Халком закончилась, больше разговоров о его возвращении в «Зенит» нет. Была история с Маркизио, а до этого ещё весь больной Кежман был. Зачем? Есть же Крапухин. Надо давать ход этим ребятам. Брать из-за громких имён? Мы уже в другой стадии развития.

«Зенит» однажды победил в группе в Лиге чемпионов, заявил о себе. Мы самый известный клуб из России, в европейском рейтинге на первом месте. Поэтому у «Зенита» сейчас другой путь – надо, чтобы таланты вырастали, такие как Аршавин. Это лучше, чем за счёт кого-то поднимать своё имя. Ну вот Неймара позовём. Ну и что дальше? Ну да, есть Неймар. И что?» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».