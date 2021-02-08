Каррера станет главным тренером клуба «Бари», который выступает в серии C

Массимо Каррера, под чьим руководством «Спартак» выиграл чемпионат России в 2017 году, в ближайшее время станет новым главным тренером клуба итальянской серии C «Бари».

Об этом сообщил сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, завтра 9 февраля 56-летний Каррера подпишет с «Бари» контракт до конца нынешнего соглашении. В соглашении будет пункт об автоматическом продлении, если команде удастся пробиться в серию B.

Каррера сменит Гаэтано Аутери, а одним из его помощником станет Джорджо Д'Урбано, с которым тренер сотрудничал и в «Спартаке», и в АЕКе.

Напомним, что Каррера проработал в афинском клубе один год и был уволен 22 декабря.