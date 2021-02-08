Креспо расстался с аргентинским клубом «Дефенса и Хустисия»

Бывший нападающий сборной Аргентины, «Пармы» и «Милана» Эрнан Креспо объявил об уходе с должности главного тренера аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия».

«Хочу сказать, что вместе со своим штабом прощаюсь с «Дефенса и Хустисия», – написал Креспо в инстаграме. – Благодарю за то, что вы приняли нас с уважением, любовью и доверием к нашей работе».

Как сообщают южноамериканские СМИ, 45-летний Креспо может продолжить карьеру в бразильском «Сан-Паулу».

23 января «Дефенса и Хустисия» выиграла первый трофей в своей истории, обыграв в финале Южноамериканского кубка другой аргентинский клуб «Ланус» (3:0). Бывший форвард итальянских «Пармы», «Лацио», «Интера» и «Милана» работал с командой из пригорода Буэнос-Айреса Флоренсио Варела с января прошлого года.