«Атлетико» и «Челси» сыграют первый матч плей-офф Лиги чемпионов в Варшаве

«Встреча «Атлетико» - «Челси» состоится в Варшаве из-за ограничений на поездки между Испанией и Великобританией, связанных с коронавирусом», - написал в своем твиттере журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери.

Кроме этого, журналист отмечает, что игра 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Бенфика» - «Арсенал» состоится в Риме, встреча «Реал Сосьедад» - «Манчестер Юнайтед», скорее всего, в Турине.

Ранее стало известно, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» пройдет в Будапеште.