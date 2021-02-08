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Арбитры Вилков и Безбородов вновь будут работать на матчах РПЛ
08 февраля 20:20
автор: Виктор Шарафудинов

Арбитры Вилков и Безбородов вновь будут работать на матчах РПЛ

Список судей на весеннюю часть сезона был утвержден 4 февраля на заседании бюро исполкома РФС.

Михаил Вилков и Вячеслав Безбородов вновь получили право работать на матчах Российской премьер-лиги.

Список арбитров, получивших право судить игры чемпионата РПЛ и Кубка России, был опубликован на сайте Российского футбольного союза.

Напомним, что Вилков был отстранен от судейства до конца 2022 года. После матча 11-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Рубин» (3:1, 17 октября) казанский клуб подал протест на работу арбитра из Нижнего Новгорода.

Безбородова тоже отстранили от судейства до конца года – по итогам матча 12-го тура «Краснодар» – «Спартак» (1:3, 24 октября). Экспертно-судейская комиссия РФС впоследствии признала, что арбитр из Санкт-Петербурга допустил две результативные ошибки в пользу московского клуба.

Полный список арбитров РПЛ выглядит следующим образом:

Фамилия

Год рождения

Город

БЕЗБОРОДОВ Владислав

1973

Санкт-Петербург

БОБРОВСКИЙ Ян

1989

Санкт-Петербург

ВАСИЛЬЕВ Станислав

1986

Ижевск

ВИЛКОВ Михаил

1979

Нижний Новгород

ИВАНОВ Сергей

1984

Ростов-на-Дону

КАЗАРЦЕВ Василий

1979

Санкт-Петербург

КАРАСЕВ Сергей

1979

Москва

КУКУЛЯК Евгений

1986

Калуга

КУКУЯН Павел

1982

Сочи

ЛАПОЧКИН Сергей

1981

Санкт-Петербург

ЛЕВНИКОВ Кирилл

1984

Санкт-Петербург

ЛЮБИМОВ Артем

1985

Санкт-Петербург

МАТЮНИН Алексей

1982

Москва

МЕШКОВ Виталий

1983

Дмитров

МОСКАЛЕВ Владимир

1986

Воронеж

ПАНИН Игорь

1985

Дмитров

СИДЕНКОВ Иван

1984

Санкт-Петербург

ФРОЛОВ Антон

1992

Москва

ЧИСТЯКОВ Артём

1987

с. Кулешовка, Ростовская обл.

ШАДЫХАНОВ Павел

1986

Москва

источник: РФС
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