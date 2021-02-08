Арбитры Вилков и Безбородов вновь будут работать на матчах РПЛ

Михаил Вилков и Вячеслав Безбородов вновь получили право работать на матчах Российской премьер-лиги.

Список арбитров, получивших право судить игры чемпионата РПЛ и Кубка России, был опубликован на сайте Российского футбольного союза.

Напомним, что Вилков был отстранен от судейства до конца 2022 года. После матча 11-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Рубин» (3:1, 17 октября) казанский клуб подал протест на работу арбитра из Нижнего Новгорода.

Безбородова тоже отстранили от судейства до конца года – по итогам матча 12-го тура «Краснодар» – «Спартак» (1:3, 24 октября). Экспертно-судейская комиссия РФС впоследствии признала, что арбитр из Санкт-Петербурга допустил две результативные ошибки в пользу московского клуба.

Полный список арбитров РПЛ выглядит следующим образом: