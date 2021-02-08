Арбитры Вилков и Безбородов вновь будут работать на матчах РПЛ

Михаил Вилков и Вячеслав Безбородов вновь получили право работать на матчах Российской премьер-лиги.
Список арбитров, получивших право судить игры чемпионата РПЛ и Кубка России, был опубликован на сайте Российского футбольного союза.
Напомним, что Вилков был отстранен от судейства до конца 2022 года. После матча 11-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Рубин» (3:1, 17 октября) казанский клуб подал протест на работу арбитра из Нижнего Новгорода.
Безбородова тоже отстранили от судейства до конца года – по итогам матча 12-го тура «Краснодар» – «Спартак» (1:3, 24 октября). Экспертно-судейская комиссия РФС впоследствии признала, что арбитр из Санкт-Петербурга допустил две результативные ошибки в пользу московского клуба.
Полный список арбитров РПЛ выглядит следующим образом:
Фамилия
Год рождения
Город
БЕЗБОРОДОВ Владислав
1973
Санкт-Петербург
БОБРОВСКИЙ Ян
1989
Санкт-Петербург
ВАСИЛЬЕВ Станислав
1986
Ижевск
ВИЛКОВ Михаил
1979
Нижний Новгород
ИВАНОВ Сергей
1984
Ростов-на-Дону
КАЗАРЦЕВ Василий
1979
Санкт-Петербург
КАРАСЕВ Сергей
1979
Москва
КУКУЛЯК Евгений
1986
Калуга
КУКУЯН Павел
1982
Сочи
ЛАПОЧКИН Сергей
1981
Санкт-Петербург
ЛЕВНИКОВ Кирилл
1984
Санкт-Петербург
ЛЮБИМОВ Артем
1985
Санкт-Петербург
МАТЮНИН Алексей
1982
Москва
МЕШКОВ Виталий
1983
Дмитров
МОСКАЛЕВ Владимир
1986
Воронеж
ПАНИН Игорь
1985
Дмитров
СИДЕНКОВ Иван
1984
Санкт-Петербург
ФРОЛОВ Антон
1992
Москва
ЧИСТЯКОВ Артём
1987
с. Кулешовка, Ростовская обл.
ШАДЫХАНОВ Павел
1986
Москва