«Манчестер Юнайтед» готовится к переговорам с агентом Рамоса

Как сообщает Todofichajes, летом «Манчестер Юнайтед» проведет переговоры с представителями Серхио Рамоса по поводу бесплатного перехода в английскую команду.
Как отмечает издание, агент 34-летнего защитника отправится в Великобританию уже на следующей неделе, чтобы выслушать условия соглашения.
Ранее стало известно, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи обсудил возможный переход Рамоса с главой «Реала» Флорентино Пересом.
Напомним, испанец выступает за «Реал» с 2005 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас. Контракт игрока истекает 30 июня 2021 года. Таким образом, он может перебраться в другую команду на бесплатной основе.
источник: Todofichajes