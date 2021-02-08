«Ростов» разгромил тбилисский «Локомотив» на сборе в Испании благодаря дублю Полоза

ФК «Ростов» провел очередной спарринг на сборах в Испании. Команда Валерия Карпина с результатом 4:1 обыграла тбилисский «Локомотив».
Встреча прошла в Марбелье.
Первый тайм завершился вничью 1:1. Шведский полузащитник ростовчан Понтус Альмквист открыл счет на 31-й минуте, но на 35-й защитник Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота после подачи углового.
После перерыва на 54-й минуте норвежец Матиас Норманн вновь вывел «Ростов» вперед, реализовав пенальти. В концовке встречи Дмитрий Полоз оформил дубль, поразив ворота грузинских железнодорожников на 75-й и 77-й минутах.
14 февраля «Ростов» сыграет с московским «Локомотивом».