«ПСЖ» намерен предложить «Манчестер Юнайтед» 20 миллионов евро за Де Хеа

Как сообщает Todofichajes.com, действующий контракт голкипера истекает летом 2023 года, но все указывает на то, что продление будет идти вразрез с планами «Манчестер Юнайтед» и игрока, который ранее уже изъявлял желание покинуть премьер-лигу.

По информации издания, «ПСЖ» может предложить «манкунианцам» 20 миллионов евро за вратаря, текущая стоимость которого составляет 25 миллионов.

Отмечается, что после матча с «Эвертоном» (3:3) главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер согласился с тем, что голкипер плохо провел матч и что ему не гарантировано место в стартовом составе на следующую игру.

Ранее сообщалось, что вратарь может покинуть английский клуб и перебраться в «Реал»: прошлой весной мадридская команда готова была предложить за испанца 70 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Атлетико» летом 2011 года за 25 миллионов евро. Вместе с командой голкипер стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка английской лиги и Лиги Европы УЕФА.