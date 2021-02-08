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08 февраля 21:15
автор: Виктор Шарафудинов

Игорь Шалимов: Не знаю, куда улетел Мбенг – домой танцевать или в какую-то команду

Сенегальский нападающий сбежал из «Ахмата» в августе прошлого года.

Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию с форвардом Аблаем Мбенгом.

1 февраля спортивный директор клуба Руслан Газзаев сообщил, что «Ахмат» обратился с жалобой ФИФА на сенегальца, который в прошлом году самовольно покинул расположение команды и не собирается возвращаться.

«С бразильцами и африканцами после окончания отпусков часто проблемы, – отметил Шалимов в эфире телеканала «Матч Премьер». – Они могут там задержаться дней на восемь, придумать себе какие-то непонятные причины. Я не удивлен. Еще при мне мы принимали решение, что ему надо играть, а у нас подходил лимит «8+17». Было принято решение – отдать его в аренду или продать. Что-то ему не понравилось, может быть, то, как с ним обошлись. Парень он непростой. Вопрос, насколько игрок уважает клуб и насколько клуб может жестко среагировать. Он понимает, что «Ахмат» на него не рассчитывает. Я не знаю, куда он улетел – домой танцевать или в какую-то команду. Неожиданности для меня в этой истории нет».

Сенегалец перешел в «Ахмат» в феврале 2015 года из габонского клуба «Сапинс». Всего за команду из Грозного Мбенг сыграл 112 матчей, забив 23 мяча и сделав три голевые передачи. Контракт 28-летнего нападающего был рассчитан до 30 июня 2022-го.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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