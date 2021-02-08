УЕФА: Встреча Лиги чемпионов «Боруссия» (Менхенгладбах) – «Манчестер Сити» пройдет в Будапеште

Первые встречи 1/8 финала «Боруссия» Менхенгладбах – «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль» пройдут в Будапеште на «Пушкаш Арене».

«УЕФА благодарит «Боруссию» и «Манчестер Сити» за тесное сотрудничество и помощь в поиске решения сложившейся ситуации, а также Венгерскую футбольную федерацию - за поддержку и согласие провести матч», - говорится в заявлении пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций.

Отмечается, что дата и время начала встречи остаются теми же.