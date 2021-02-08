Юрген Клопп: Это сложный период и сложное время для всех нас. «Ливерпуль» должен показать характер

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил с обращением к болельщикам.

«Это сложный период и сложное время для всех нас, – цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля». – Я хочу, чтобы в этот период вы все помнили: «Легко верить в команду, когда дела идут хорошо». Мы все должны показать характер. Игроки будут очень рады, если болельщики поддержат нас в трудной ситуации.

Посмотрите на матч с «Манчестер Сити». Если вы не увидели очень хорошую футбольную команду, которая скоро снова начнет выигрывать, то я не знаю, что еще нам нужно сделать.

Мы не смотрим на ситуацию легкомысленно. Вовсе нет. Сегодня нам очень больно. Мы получили много ударов в последние пару недель, но все изменится. Если мы по-настоящему едины только когда выигрываете, то что-то не так. Мы пройдем через все это вместе.

Во время игры с «Манчестер Сити» я увидел много позитивных моментов. Мы покажем их снова, снова и снова. Я в этом не сомневаюсь. У нас будет целая неделя для тренировок, и мы подумаем над сложившейся ситуацией».

“It’s easy to believe when it’s going well.”



A powerful message from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/ZqREFshSDE — Liverpool FC (@LFC) February 8, 2021

В данный момент «Ливерпуль» занимает четвертое место, на десять очков отставая от лидера чемпионата «Манчестер Сити» при том, что «горожане» провели на одну игру меньше.

13 февраля команда Клоппа сыграет на выезде с «Лестером» в 24-м туре чемпионата Англии.