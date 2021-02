Юрген Клопп: Это сложный период и сложное время для всех нас. «Ливерпуль» должен показать характер

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил с обращением к болельщикам.

«Это сложный период и сложное время для всех нас, – цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля». – Я хочу, чтобы в этот период вы все помнили: «Легко верить в команду, когда дела идут хорошо». Мы все должны показать характер. Игроки будут очень рады, если болельщики поддержат нас в трудной ситуации.

Посмотрите на матч с «Манчестер Сити». Если вы не увидели очень хорошую футбольную команду, которая скоро снова начнет выигрывать, то я не знаю, что еще нам нужно сделать.

Мы не смотрим на ситуацию легкомысленно. Вовсе нет. Сегодня нам очень больно. Мы получили много ударов в последние пару недель, но все изменится. Если мы по-настоящему едины только когда выигрываете, то что-то не так. Мы пройдем через все это вместе.

Во время игры с «Манчестер Сити» я увидел много позитивных моментов. Мы покажем их снова, снова и снова. Я в этом не сомневаюсь. У нас будет целая неделя для тренировок, и мы подумаем над сложившейся ситуацией».

