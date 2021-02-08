«Бавария» вышла в финал Клубного чемпионата мира, обыграв «Аль-Ахли» благодаря дублю Левандовски

Во втором полуфинале Клубного чемпионата мира в Катаре мюнхенская «Бавария» со счетом 2:0 обыграла каирский «Аль-Ахли».

Оба мяча забил Роберт Левандовский. Польский нападающий открыл счет на 17-й минуте, пробив внутренней стороной стопы с восьми метров после передачи Сержа Гнабри, а на 85-й забил головой, замкнув навес Лероя Сане.

11 февраля победитель африканской Лиги чемпионов «Аль-Ахли» встретится в матче за третье место с обладателем Кубка Либертадорес бразильским «Палмейрасом».

В тот же день состоится финал. «Бавария» встретится с мексиканским клубом «УАНЛ Тигрес», за который выступает бывший полузащитник московского «Спартака» Рафаэл Кариока.

Обе игры пройдут на «Эдьюкейшен Сити Стэдиум» в Эр-Райяне.