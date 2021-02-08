Владислав Радимов: К чемпионату Европы Головин может подойти в хорошей форме

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал игру полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Нимом» (4:3).

- Александр правильно использует свои возможности. За счет Фолланда он получает пространство. Он умный футболист и прекрасно понимает, в каких зонах оказываться.

К чемпионату Европы он может подойти в хорошей форме. Этот турнир - витрина, и, если сборная России хорошо выступит, можно рассчитывать, что он уедет в один из ведущих клубов Европы, - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Добавим, что в девяти матчах текущего сезона Головин забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.