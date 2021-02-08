Источник: Бохинен перешел из «Стабека» в ЦСКА за 1,5 миллиона евро

Спортивный журналист Николо Скира объявил в твиттере о том, что центральный полузащитник молодежной сборной Норвегии Эмиль Бохинен перешел из «Стабека» в московский ЦСКА.

По информации источника, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

Бохинен выступал за «Стабек» с момента начала профессиональной карьеры. В сумме он провел за норвежский клуб 73 матча, забив девять мячей и сделав 10 результативных передач. Его использовали в центре поля в качестве оборонительного и атакующего полузащитника, а также на правом краю.

За молодежную сборную Норвегии Эмиль провел 10 встреч, став автором одного гола.