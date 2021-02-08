Александр Дюков: VAR действительно полезен для нашего судейства

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал использование системы VAR в чемпионате России.

«Ну давайте все-таки начнем с того, что VAR действительно полезен для нашего судейства, – отметил Дюков в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Да, есть ошибки, которые инициированы VAR, есть ситуации, когда VAR создает ошибку или подталкивает судью к тому, чтобы он принял неправильное решение. Но таких случаев на порядок меньше, чем тех случаев, когда VAR действительно помог и восстановил справедливость. Для всех важна справедливость, поэтому VAR эту справедливость несет.

То, что VAR пока несовершенен сам по себе... Это новый инструмент, который нуждается в постоянной доработке. И, с другой стороны, любым инструментом надо пользоваться.

Это как молоток, который является инструментом. И над формой молотка и над его качествами можно продолжать работать бесконечно, хотя уже казалось бы – что. С другой стороны, вопрос: а в чьих он руках, насколько ты умело этим молотком работаешь?

VAR молоток в руках арбитров, он в руках судей VAR. А работа над дизайном этого молотка и работа над тем, чтобы научить судью пользоваться VAR, – это как раз задача Дэвида Эллерея, и он эту работу ведет.