Антонио Конте: Сможем обыграть «Ювентус» только благодаря безупречной игре

- Мы знаем, что должны быть гордостью наших болельщиков. Парни понимают, что тот, кто носит эту футболку, должен вызывать гордость у болельщиков, независимо от результата. Это должно быть нашей миссией.

Мы должны работать и правильно готовиться к матчу, это лучший способ убедить игроков, что они могут выиграть эту встречу. Мы должны быть сохранять настрой и стараться быть идеальными, потому что мы можем обыграть «Ювентус» только благодаря безупречной игре.

«Ювентус» - очень сильная команда, которой не нужны подарки, такие как те, что мы сделали в первом матче. Нам нужно будет работать лучше. Я был футболистом и понимаю, что иногда ошибки случаются, но мы должны учиться на них, - цитирует Конте Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Добавим, что ответная встреча 1/2 финала состоится во вторник в Турине и начнется в 22:45 по московскому времени. В первом матче победу праздновали футболисты «Ювентуса» (2:1).