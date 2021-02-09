«Атлетико» в концовке встречи упустил победу над «Сельтой»

Футболисты «Атлетико» сыграли вничью с «Сельтой» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля дублем отметился Луис Суарес (45-я и 50-я минуты), у команды из Виго отличились Санти Мина (13) и Факундо Феррейра (89).

После этой встречи «Атлетико» набрал 51 очко и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Сельта» с 26 очками занимает десятое место.