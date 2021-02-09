Паоло Мальдини: «Милану» нужен такой лидер, как Ибрагимович

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что Златан Ибрагимович готов продлить соглашение к лубом при условии, что его тело сможет справиться с тяжелыми нагрузками высшего дивизиона.

- Мы одна из самых молодых команд в Европе, и нам нужен такой лидер, как Ибрагимович. Он сказал нам, что продление контракта зависит от его тела. Но если он и дальше будет так выступать, я не понимаю, почему бы ему не продолжить здесь свою карьеру, - цитирует Мальдини BeIN Sports.

Напомним, что бывший нападающий сборной Швеции в нынешнем сезоне забил 14 мячей в серии А в 11 матчах за «Милан» и 16 голов во всех турнирах.