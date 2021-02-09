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09 февраля 10:20
автор: Артур Гичунцев

Эсекьель Понсе: Многие в «Спартаке» тяжело восприняли новость об уходе Тедеско

Специалист отказался от продления контракта по личным причинам.

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал решение главного тренера Доменико Тедеско покинуть команду летом 2021 года.

«Не совру, если скажу, что многие в команде тяжело перенесли новость о его уходе. У нас отличные отношения, и лично мне очень нравится, как он выстраивает работу. Тедеско – реально профи с большой буквы, как и все его ассистенты. Ни он, ни Андреас и Макс не расслабляются ни на секунду», – цитирует аргентинца Sport24.ru.

Добавим, что Тедеско возглавил «Спартак» осенью 2019 года. В текущем сезоне его команда занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 35 очков.

источник: Sport24.ru
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