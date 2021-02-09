Эсекьель Понсе: Многие в «Спартаке» тяжело восприняли новость об уходе Тедеско

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал решение главного тренера Доменико Тедеско покинуть команду летом 2021 года.

«Не совру, если скажу, что многие в команде тяжело перенесли новость о его уходе. У нас отличные отношения, и лично мне очень нравится, как он выстраивает работу. Тедеско – реально профи с большой буквы, как и все его ассистенты. Ни он, ни Андреас и Макс не расслабляются ни на секунду», – цитирует аргентинца Sport24.ru.

Добавим, что Тедеско возглавил «Спартак» осенью 2019 года. В текущем сезоне его команда занимает третье место в таблице РПЛ, набрав 35 очков.