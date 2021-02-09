Томас Мюллер: «Аль Ахли» – это египетская «Бавария»

«Аль Ахли» - отличный клуб, это египетская, может, даже североафриканская «Бавария». Поэтому мы рады, что ничего не разбазарили. Нам просто не удалось пораньше забить второй гол», - сказал Мюллер.

Напомним, мюнхенская «Бавария» одержала победу на «Аль Ахли» и вышла в финал клубного чемпионата мира, где встретится с мексиканским «Тигрес», обыгравшим накануне бразильский «Палмейрас».

Добавим, что Томас Мюллер является воспитанником «Баварии», проведя в общей сложности 669 матчей за мюнхенский клуб и сборную Германии.