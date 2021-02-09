«Спартак» подал иск к «Тамбову» на 2,6 млн рублей

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб подал иск против «Тамбова».

«Весной прошлого года «Тамбов» пользовался нашей базой в Тарасовке. Оплаты не было. Должны были заплатить по договору услуг 2 млн 594 тысячи рублей до 30 сентября 2020 года, но так и не оплатили», – заявил Фетисов, чьи слова приводит Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» может не доиграть текущий сезон из-за финансовых проблем.

В данный момент команда занимает 16-е место в таблице, набрав 13 очков.