СМИ: Попов заблокировал трансфер Селихова в АЕК

Греческий АЕК пытался пригласить голкипера «Спартака» Александра Селихова. Об этом сообщает Meataratings.ru.
По данным источника, трансфер мог состояться на правах аренды с правом выкупа, однако, спортивный директор москвичей Дмитрий Попов заблокировал переход.
Он посчитал, что 26-летний вратарь, уступивший место в старте Александру Максименко, пригодится команде в будущем.
Напомним, Селихов выступает за красно-белых с января 2017 года. В текущем сезоне он провел четыре матча и пропустил пять голов.
источник: «Советский спорт»