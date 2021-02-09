«Мы удивились». Понсе рассказал о реакции игроков «Спартака» на уход Кокорина

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе отреагировал на решение Александра Кокорина перейти в «Фиорентину».

«Честно, я так и не понял, что это было. Он пришёл летом, совсем немного поиграл, а перед обедом на сборе встал и сказал: «Ребят, я уезжаю в «Фиорентину». Мы удивились, потому что всё произошло слишком быстро и неожиданно. Но в любом случае я запомню Кокорина как хорошего парня и игрока. На тренировках он показал, на что способен. Желаю, чтобы у него всё получилось в Серии А», – цитирует Понсе Sport24.ru.

Напомним, 29-детний Кокорин перебрался в «Спартак» перед стартом текущего сезона. За все время в московском клубе он провел 12 матчей, забил два гола и отдал два голевых паса.