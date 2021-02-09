Хюсай близок к уходу из «Наполи» по окончании сезона-2020/21, ранее игроком интересовался «Спартак»

Правый защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай с высокой долей вероятности покинет итальянский клуб в конце сезона.
По информации журналиста Николо Скиры, руководство неаполитанцев не собирается продлевать контракт с 27-летним албанцем. Таким образом, игрок покинет «партенопейцев» на правах свободного агента.
Отмечается, что защитника хотят подписать «Лион», «Марсель» и «Севилья». Прошлой осенью футболистом активно интересовался «Спартак».
Хюсай выступает за «Наполи» с августа 2015 года. В общей сложности он провел за клуб 208 матчей, забил один гол и отдал девять ассистов.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 14 миллионов евро.