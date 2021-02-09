Экс-форвард «Милана» Пато может продолжить свою карьеру в MLS

Бывший нападающий «Милана» и сборной Бразилии Алешандре Пато входит в сферу интересов клуба MLS – «Орландо Сити».

Согласно информации Superdeportivo, американская команда предложила 31-летнему бразильцу подписать личный контракт, сроки которого пока неизвестны.

Отмечается, что игрок вместе со своей семьей обсуждают вариант с переездом в США. Ранее за «Орландо» с 2014 по 2017 год выступал другой бразилец – Кака.

Минувший сезон Пато провел в «Сан-Паулу» – он забил четыре гола и отдал два ассиста в 13 матчах. В августе 2020 года футболист покинул команду на правах свободного агента.

В составе сборной Бразилии форвард принял участие в 27 встречах (10 голов).