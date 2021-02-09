Защитник «Анжи» Ягьяев находится на просмотре в «Ахмате»

Пресс-служба «Ахмата» сообщила о том, что правый защитник «Анжи» Магомеднаби Ягьяев проходит просмотр в грозненской команде.

Отмечается, что 21-летний россиянин отправился на зимний сбор клуба в Турции. По итогам тренировочного процесса, который продлится до 20 февраля, руководство чеченцев примет решение о том, подписывать ли контракт с футболистом.

Ягьяев является воспитанником академии «Анжи». В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил шесть голов и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.

После 19 туров чемпионата России «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.