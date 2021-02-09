«Ливерпуль» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Португалии

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Авангард 0 Динамо Р 0 П1 1.29 Х 6.4 П2 8.3
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Йокерит 0 Северсталь 0 П1 1.9 Х 4.2 П2 3.5
Кубок Англии 20:30 Бёрнли 0 Борнмут 0 П1 2.36 Х 3.3 П2 3.2
Германия - Бундеслига 21:00 Ратиофарм Ульм 0 Бавария 0
Германия - Бундеслига 21:00 Фрапорт Скайлайнерс 0 Бамберг 0
Англия - Чемпионшип 22:00 Ротерхэм Юнайтед 0 Кардифф Сити 0 П1 3 Х 3.2 П2 2.55
Англия - Чемпионшип 22:00 Шеффилд Уэнсдей 0 Уиком Уондерерс 0 П1 1.98 Х 3.6 П2 4
Германия - Бундеслига 22:30 Крайльсхайм Мерлинс 0 Альба 0 П1 2.4 Х П2 1.57
Кубок Англии 22:30 Манчестер Юнайтед 0 Вест Хэм Юнайтед 0 П1 1.64 Х 4.3 П2 5.2
Германия - Бундеслига 22:30 С.Оливер Баскетс 0 Гисен 46-е 0
Кубок Италии 22:45 Ювентус 0 Интер М 0 П1 2.9 Х 3.6 П2 2.48
Испания - Примера 23:00 Реал Мадрид 0 Хетафе 0 П1 1.55 Х 4.3 П2 6.8
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Кэпиталз 0 Филадельфия Флайерз 0 П1 2.65 Х 4.2 П2 2.3
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Оттава Сенаторз 0 Эдмонтон Ойлерз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Пистонс 0 Бруклин Нетс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Флорида Пантерз 0 Детройт Ред Уингз 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Майами Хит 0 Нью-Йорк Никс 0
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Нью-Орлеан Пеликанс 0 Хьюстон Рокетс 0
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Сан-Антонио Спёрс 0 Голден Стэйт Уорриорз 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Нэшвилл Предаторз 0 Тампа-Бэй Лайтнинг 0
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Старз 0 Чикаго Блэкхоукс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Юта Джаз 0 Бостон Селтикс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Портленд Трэйл Блэйзерс 0 Орландо Мэджик 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Лос-Анджелес Кингз 0 Сан-Хосе Шаркс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Вегас Голден Найтс 0 Анахайм Дакс 0
НБА - регулярный чемпионат 06:00 Сакраменто Кингз 0 Филадельфия Сиксерс 0
НХЛ - регулярный чемпионат 06:00 Калгари Флэймз 0 Виннипег Джетс 0
Кубок Англии 20:30 Суонси Сити 0 Манчестер Сити 0
Германия - Бундеслига 21:00 Людвигсбург 0 Лёвен Брауншвейг 0
Германия - Бундеслига 21:00 Хемниц 99 0 Раста Фехта 0
09 февраля 13:50
автор: Артур Гичунцев

«Ливерпуль» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Португалии

Ранее сообщалось, что «красные» хотят продать шесть игроков и укрепить состав в летнее межсезонье.

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеш привлек внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Mirror.

Согласно источнику, англичане уже обсуждали с руководством португальцев возможный трансфер игрока и рассчитывают подписать его по окончании сезона.

В текущей компании 22-летний форвард отыграл во всех турнирах 20 матчей, забил 14 голов и отдал три голевых паса.

В данный момент Гонсалвеш является лучшим бомбардиром чемпионата страны, а его команда занимает первое место в таблице.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Рондон, скорее всего, возвратится в Россию10 февраля стартует чемпионат мира по биатлонуГоловин стал лучшим игроком тура во ФранцииМедведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словомПочему так мало информации о семье Алины КабаевойУкраинка с 15-м размером бюста показала все свои прелести
Надежда на Логинова и эстафеты. Как выступят российские биатлонисты на ЧМ-2021 в Словении
«Плеймейкер» анонсирует стартующий 10 февраля в словенской Поклюке 55-й чемпионат мира по биатлону.
Головин в компании с Вараном и Стерлингом. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Дана выйдет с сообщением, которое я отправил ему неделю назад». Хабиб – о Уайте, Порье, Коноре и футболе
Накануне турнира собственной организации EFC в Москве известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в эфире "Матч ТВ" ответил в том числе на вопросы о своем будущем как действующего бойца.
Дюков – об РПЛ, лимите, «молотке» VAR, полиграфе для судей, сборной России и Евро-2020
Президент РФС Александр Дюков, несколько дней назад переизбранный на новый четырехлетний срок, ответил на вопросы журналистов в эфире федерального спортивного телеканала. Приводим самые интересные выдержки из этой беседы.
«Подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны». Легенды биатлона обиделись на Дмитрия Губерниева
Два главных биатлонных шоумена четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и телекомментатор Дмитрий Губерниев сошлись в очередной схватке.
Гимнастка Лидия Иванова и история ее великой любви – в проекте «Легенды спорта»
Русский Месси, сыграл как Иньеста, но пока еще не Царь. Реакция на хет-трик Головина во Франции и России
Три гола полузащитника «Монако» Александра Головина в матче с «Нимом» (4:3) вызвали много откликов об игре российского легионера.
Тампа — чемпион не только в хоккее, но и в футболе. Том Брэди выиграл седьмой Супербоул
В суперфинальном поединке чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) клуб «Тампа-Бэй Бакканирс» не оставил шансов «Канзас-Сити Чифс» (31:9).
От Кирьякова до Головина. Десять российских хет-триков в большой Европе
Александр Головин забил три гола в матче "Ним" - "Монако" (3:4) и стал шестым россиянином, которому удалось оформить хет-трик в составе клуба, представляющего "большую пятерку".
Евгения Медведева: Я не сторонник того, чтобы своих сталкивали друг с другом
Капитан команды «Время первых» Евгения Медведева подвела итоги Кубка Первого канала, завершившегося ее поражением от "Красной машины" Алины Загитовой.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Бюст Семенович не дает покоя Быстрову, Губерниев против Тихонова, Кокорин и его триумф у фиалок

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика