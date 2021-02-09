«Ливерпуль» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Португалии

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвеш привлек внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Mirror.
Согласно источнику, англичане уже обсуждали с руководством португальцев возможный трансфер игрока и рассчитывают подписать его по окончании сезона.
В текущей компании 22-летний форвард отыграл во всех турнирах 20 матчей, забил 14 голов и отдал три голевых паса.
В данный момент Гонсалвеш является лучшим бомбардиром чемпионата страны, а его команда занимает первое место в таблице.
источник: «Советский спорт»