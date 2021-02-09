Зарплата Рондона в ЦСКА составит 1,8 миллиона евро

Нападающий «Далянь Ифан» Соломон Рондон станет одним из самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА. После прохождения медицинского обследования 31 - летний венесуэлец подпишет контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро за сезон, сообщает Metaratings.

Отметим, что венесуэлец ранее выступал в чемпионате России за «Рубин» и «Зенит». В казанский клуб Рондон перешел из испанской «Малаги» за рекордные для венесуэльских игроков 10 миллионов евро, Дебют нападающего состоялся 12 августа 2012 года в матче четвертого тура чемпионата России против московского «Динамо». Пробыв в казанском «Рубине» два года (36 матчей, 13 мячей), был куплен петербургским «Зенитом» за 18 миллионов евро, зарплата составила 3,3 миллиона евро за сезон. Рондон провел успешный сезон в Санкт - Петербурге (37 матчей, 20 мячей) и покинул Россию, отправившись в английский «Вест Бромвич».

Добавим, что на данный момент ЦСКА занимает вторую строчку в чемпионате России, набрав 37 очков после 19 туров.