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09 февраля 15:18
автор: Степан Шереметьев

Зарплата Рондона в ЦСКА составит 1,8 миллиона евро

Венесуэльский нападающий «Далянь Ифан» Соломон Рондон станет одним из самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА.

Нападающий «Далянь Ифан» Соломон Рондон станет одним из самых высокооплачиваемых игроков ЦСКА. После прохождения медицинского обследования 31 - летний венесуэлец подпишет контракт с зарплатой 1,8 миллиона евро за сезон, сообщает Metaratings.

Отметим, что венесуэлец ранее выступал в чемпионате России за «Рубин» и «Зенит». В казанский клуб Рондон перешел из испанской «Малаги» за рекордные для венесуэльских игроков 10 миллионов евро, Дебют нападающего состоялся 12 августа 2012 года в матче четвертого тура чемпионата России против московского «Динамо». Пробыв в казанском «Рубине» два года (36 матчей, 13 мячей), был куплен петербургским «Зенитом» за 18 миллионов евро, зарплата составила 3,3 миллиона евро за сезон. Рондон провел успешный сезон в Санкт - Петербурге (37 матчей, 20 мячей) и покинул Россию, отправившись в английский «Вест Бромвич».

Добавим, что на данный момент ЦСКА занимает вторую строчку в чемпионате России, набрав 37 очков после 19 туров.

источник: «Метарейтинг»
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