«Милан» намерен подписать голкипера «Ромы» Миранте на правах свободного агента

Вратарь «Ромы» Антонио Миранте может этим летом оказаться в составе «Милана».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «россонери» хочет подписать с 37-летним итальянцем предварительный контракт, чтобы в июле 2021 года игрок присоединился к клубу в качестве свободного агента.

Отмечается, что миланская команда рассматривает футболиста в качестве третьего голкипера после Джанлуиджи Доннаруммы и Чиприана Тэтэрушану.

Миранте выступает за «Рому» с июля 2018 года. За это время он принял участие в 31 матче, пропустил 35 голов и 12 раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до 30 июня 2021-го.