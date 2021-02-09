Экс-форвард сборной Казахстана Шевченко войдет в структуру актауского «Каспия»

Бывший нападающий «Кайрата» и сборной Казахстана Максим Шевченко станет одним из тренеров команды «Каспий».
Согласно информации «Метарейтинг Казахстан», 40-летний специалист возглавит футбольный центр при клубе, представляющий город Актау. Ранее он исполнял функции спортивного директора в футбольной школе Новосибирска.
Шевченко завершил карьеру игрока в июле 2010 года. В России он выступал за такие команды, как «КАМАЗ», «Черноморец», «Носта», «Нефтехимик» и «Лада». За сборную Казахстана экс-форвард провел 11 матчей, забив три гола.
источник: «Метарейтинг Казахстан»