Андреа Пирло: У «Ювентуса» есть шанс выйти в финал Кубка Италии

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло поделился мыслями перед ответной игрой полуфинала Кубка Италии против «Интера».

«Это ответный матч, большое испытание. У нас есть шанс выйти в финал, и это наша цель, которую мы должны достичь любой ценой. Мы должны правильно настроиться на игру, это будет для нас ,как финал. Важно быть сосредоточенными и действовать агрессивно, - сказал Пирло пресс-службе «Ювентуса».

Напомним, что Пирло возглавил туринский клуб 8 августа 2020 года, подписав контракт до 30 июня 2022 года.