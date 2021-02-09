Два клуба чемпионата Казахстана отказались от подписания бывшего хавбека «Кайрата» Балтабаева

Бывший полузащитник «Кайрата» Ойбек Балтабаев, ставший свободным агентом в январе этого года, по-прежнему находится в поисках нового клуба.

По информации портала «Метарейтинг Казахстан», 26-летний игрок находился на просмотре в двух командах чемпионата Казахстана – «Туране» и «Окжетпесе», однако оба коллектива не были впечатлены текущей формой опорного хавбека. В конечном итоге, контракт с футболистом не был подписан.

Напомним, что Балтабаев является воспитанником академии «Кайрата». За взрослую команду он провел семь матчей, не отличившись голевыми действиями. Вместе с клубом игрок становился серебряным призером местного чемпионата.