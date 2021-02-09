Футболист «Вероны» упал с крыши поезда

Как сообщает ESPN, футболист «Вероны» Андреа Греселе, находясь в обществе друзей, взобрался на крышу поезда и коснулся рукой линии электропередачи. В результате чего он упал с четырехметровой высоты, получив перелом позвонков и отек головного мозга. Футболист находится в реанимации, недавно он перенес операцию.

«Верона» выложила пост с поддержкой своего игрока:

«Мы все с тобой, с теми, кто тебе близок, которые, как и мы, заботятся о тебе. Давай, Андреа!», - выразил поддержку в твиттере итальянский клуб.