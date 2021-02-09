Гуренко возглавил литовский «Ритеряй»

Сергей Гуренко назначен на пост главного тренера литовского «Ритеряй». Заключение контракта прокомментировал спортивный директор клуба Тадас Симайтис пресс-службе «Ритеряй»:

«Позиция главного тренера является ключевой, поэтому мы очень рады, что нашли общий язык с Сергеем. Мы ценим опыт тренера, знание языков и, конечно же, его умение работать с молодыми футболистами. Он будет выполнять функции в клубе шире, чем просто наставник команды».

Добавим, что Гуренко с 2016 по 2017 года был помощником главного тренера сборной Сербии Славолиба Муслина.

Отметим, что сезон-2021 в Литве еще не стартовал.