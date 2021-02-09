Агент Шомуродова: «Ювентус» не контактировал со мной по поводу трансфера Элдора

Агент Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего «Дженоа» Элдора Шомуродова, рассказал об интересе к своему подопечному со стороны «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что туринский клуб рассматривал кандидатуру 25-летнего узбекистанца в качестве усиления своей атакующей линии в прошедшее трансферное окно.

– Нам льстят слухи об интересе «Ювентуса», однако туринцы не выходили на меня напрямую по этому трансферу. Возможно, переход обсуждался между клубами. Элдор счастлив в «Дженоа». Безусловно, он хочет продолжить прогрессировать, так что посмотрим, что произойдет в будущем, – цитирует Ткаченко Calcio Mercato.

Напомним, что в период с 2017-го по 2020 год Шомуродов выступал за «Ростов». В октябре прошлого года нападающий перешел в «Дженоа», подписав четырехлетний контракт.

В текущем сезоне Элдор провел за генуэзцев 15 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.