Ди Мария пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной»

Фланговый полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария не поможет своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщил главный тренер парижан Маурисио Почеттино во время пресс-конференции.

Аргентинский специалист отметил, что его соотечественник пропустит игру с каталонцами из-за повреждения. Состояние футболиста будет оценено через неделю.

Напомним, что 32-летний игрок получил мышечную травму в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (2:0) и был заменен уже на 12-й минуте игры.

Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится 16 февраля в Испании. Ответная встреча запланирована на 10 марта.