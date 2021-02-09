«Лестер» изучает возможность приобретения Товена

Фланговый нападающий «Марселя» Флориан Товен может вновь оказаться в чемпионате Англии, где он выступал за «Ньюкасл».

Как сообщает Eurosport, руководство «Лестера» обсуждает вариант с подписанием 28-летним французом на замену Дженгизу Ундеру, арендованному у «Ромы» до конца текущего сезона.

Несмотря на то, что английский клуб имеет право выкупа турецкого вингера, в команде не уверены в необходимости активации данной опции в контракте игрока.

Товен выступает за «Марсель» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах, забил семь голов и отдал девять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2021-го.

За сборную Франции игрок провел десять встреч (1 гол). Вместе с национальной командой он в 2018-м стал чемпионом мира.