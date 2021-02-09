Апелляция «Спартака» на дисквалификацию Тедеско будет рассмотрена 17 февраля

Апелляция «Спартака» на дисквалификацию главного тренера Доменико Тедеско будет рассмотрена 17 февраля.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на службу коммуникации РФС.

12 декабря, после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» - «Спартак» (1:0), в подтрибунном помещении возник конфликт. В результате Тедеско был дисквалифицирован на три игры за оскорбительный жест в адрес соперника и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Таким образом, наставник красно-белых должен пропустить матчи чемпионата России против «Рубина» (28 февраля, дома), «Краснодара» (7 марта, дома) и «Динамо» (13 марта, в гостях).

Добавим, что «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 19 турах 35 очков.