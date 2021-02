«Аталанта» объявила заявку на ответный полуфинал Кубка Италии против «Наполи».

Принять участие в игре сможет российский полузащитник Алексей Миранчук.

📋 I 22 nerazzurri convocati per #AtalantaNapoli!

💪 Our squad list for the #CoppaItalia semi-finals!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/CbTVUMOTyw