УЕФА перенес оба матча между «Бенфикой» и «Арсеналом» в Лиге Европе в другие страны

Оба матча 1/16 финала Лиги Европы между «Бенфикой» и «Арсеналом» перенесены в другие страны, сообщает пресс-служба англичан.

Первая встреча, хозяином в которой будет считаться португальский клуб, пройдет 18 февраля на Олимпийском стадионе в Риме. Ответная игра, запланированная на 25 февраля, состоится на стадионе Георгиоса Караискакиса в Пирее.

Напомним, сразу несколько матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы были перенесены в другие страны из-за ограничений, введенных после появления нового штамма коронавируса.