Главный тренер «Ривер Плейта»: Дриусси прилагает много усилий, чтобы вернуться в Аргентину

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо подтвердил, что аргентинский клуб хотел бы приобрести нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.

«Я общался с Дриусси в течение месяца. Мы были бы рады видеть его у нас. Он прилагает много усилий, чтобы вернуться», — цитирует специалиста Mundo River.

Напомним, Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» в июле 2017 года. В текущем сезоне 25-летний аргентинец провел 17 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Контракт нападающего рассчитан до июня 2022 года.