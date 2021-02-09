Разин - после победы над «Йокеритом»: Не дадим команде расслабиться, пока не попадем в плей-офф

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Йокеритом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Играли с очень хорошей командой, знали, что «Йокерит» хорошо проводит первые периоды и хорошо, что выиграли его. Не сложился второй период. Мы нанесли три броска и пропустили одну шайбу. Третий период контролировали, могли выиграть в основное время, но победа есть победа, хоть и в овертайме.

Прошлый матч с «Йокеритом» я смотрел с трибун, взгляд был другой, ту игру играли лучше, хотя сегодня мы по крайней мере в движении и активности не проиграли. Стоило похвалить большинство несколько игр назад, как его отрезало. Сейчас нужно отдохнуть, залечить раны, болячки, травмы, ждем игроков после паузы.

Расслабляться не стоит, пока свисток финальный не прозвучит, что мы в плей-офф, то мы не дадим команде расслабиться», - цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

Напомним, победу «Северстали» в сегодняшнем матче принес Игорь Гераськин, оформивший дубль.