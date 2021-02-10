«Лион» одержал крупную победу над «Аяччо» в Кубке Франции

«Лион» обыграл «Аяччо» в 1/32 финала Кубка Франции со счетом 5:1.
В составе победителей отличились Мемфис Депай, Ислам Слимани, Максвел Корне, Райан Шерки и Уссем Ауар. У «Аяччо» мяч на свой счет записал Риада Нури.
Кубок Франции
1/32 финала
«Лион» — «Аяччо» — 5:1 (4:0)
Голы: Депай, 10 (1:0). Слимани, 22 (2:0). Корне, 24 (3:0). Шерки, 38 (4:0). Ауар, 79 — с пенальти (5:0). Нури, 90 — с пенальти (5:1).
«Реймс» — «Валансьен» — 3:4 (1:1)
Голы: Гийом, 22 (0:1). Сирхейс, 30 (1:1). Гийом, 56 (1:2). Кабрал, 63 (1:3). Кабрал, 81 (1:4). Диа, 85 (2:4). Диа, 90 (3:4).