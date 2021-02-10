Агент Тайсона: Никаких предложений из России не поступало

Диего Дарнеллес, агент полузащитника «Шахтера» Тайсона, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны российских клубов.

«Никаких предложений из России не поступало. Речь не только об официальных запросах, но и о предварительных контактах, так что эта информация не соответствует действительности.

Есть ли вероятность, что Тайсон окажется в чемпионате России летом? Вы знаете, Тайсон отыграл вне Бразилии уже 11 сезонов, и очень хочет вернуться на Родину», – цитирует агента «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Тайсон играет за донецкий клуб с 2013 года. В текущем сезоне полузащитник отыграл 15 матчей, забил два гола и отдал один голевой пас, а его контракт истекает по окончании сезона.