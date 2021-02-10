Сергей Семак: Нынешний лимит на легионеров не позволяет бороться с европейскими клубами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в российском футболе.

«Нынешний лимит на легионеров не позволяет бороться в равных условиях с европейскими клубами. Возьмите, к примеру, «Аталанту». В одном из недавних матчей Серии А там вышел всего один итальянец в составе. И тот вратарь. Команда обладает двадцатью равнозначными игроками. Могут Гомеса убрать, будет другой играть.

Если мы уберем нашего лидера, у нас не будет на замену ему реального усиления. Вот и все. В любом случае, направление развития футбола выбирает Российский футбольный союз. Если мы работаем в этом направлении и нужно давать больше игрового времени российским игрокам, чтобы было больше наших футболистов в чемпионате, значит, делаем лимит. Но результат в Европе тогда должен иметь второстепенное значение», – цитирует Семака Sport24.ru.