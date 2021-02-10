Семак – о сокращении РПЛ до 12 клубов: Не вижу в этом смысла

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не поддержал идею с сокращением премьер-лиги до 12 клубов.

«Я против. Абсолютно не вижу в этом смысла. Если лимит введен для популяризации футбола, то тут эта популяризация уменьшается – количество российских футболистов, которые могут играть, сократится с уменьшением количества команд. Плюс во многих городах футбол просто погибнет.

Я не могу сказать, что с командами из нижней части турнирной таблицы легко играть. Абсолютно нет. Дома, конечно, играть проще. Но, что касается любого выезда к команде, которая занимает место с 10-го по 15-е, никто не даст гарантию, что команда с верхней части таблицы победит.

У нас достаточно серьезная конкуренция. Общий уровень, конечно, упал, но конкуренция осталась. Нет команды, которая была бы на голову сильнее других», – цитирует Семака Sport24.ru.