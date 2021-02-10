СМИ: Рамос отказался продлевать контракт с «Реалом»

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос ответил отказом на предложение руководства продлить контракт до 2023 года.

Как сообщает Mundo Deportivo, игрока не устроил тот факт, что в новом соглашении его зарплату понизили на 10%. Отмечается, что клуб больше не будет предлагать футболисту новый договор и отпустит его этим летом.

Ранее сообщалось, что 34-летний испанец получил предложения от «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в текущем сезоне Рамос провел 18 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас. Его контракт игрока истекает 30 июня 2021 года. Таким образом, он может перебраться в другую команду на бесплатной основе.